Мэр Харькова сообщил о «колоссальных разрушениях» в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов в пятницу, 16 декабря, заявил о «колоссальных разрушениях» в результате утренних ракетных ударов.

«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали [их] устранять», — цитирует украинское издание «Страна.ua» слова Терехова.

Ранее в этот день сообщалось, что город полностью обесточен. Терехов также призывал жителей находиться в укрытиях.

Утром в пятницу украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в ряде регионов Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Однако пока от Минобороны РФ никаких комментариев относительно инцидентов на Украине или возможных ударах 16 декабря не поступало.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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