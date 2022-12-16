Уголовное дело возбудили после пожара на птицефабрике под Томском
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара на птицефабрике в селе Малиновка под Томском. Мужчину придавило упавшей железобетонной плитой.
Возгорание произошло днем 13 декабря. Тушение пожара продлилось 23 часа, в ликвидации горения участвовали 94 человека. Об этом сообщает РИА «Томск».
По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Нижегородской области два человека погибли при пожаре в частном доме. Предполагается, что причиной горения стала неисправность в системе печного отопления.