ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове

Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове. Об этом 16 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе села Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, военные поразили пункты управления бригад территориальной обороны в городах Берислав в Херсонской области и Гуляйполе в Запорожской области.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах», — сообщил Конашенков.

Накануне украинские СМИ сообщали, что в Харькове поражен объект инфраструктуры, однако какой именно — не уточнялось. Также в этот день стало известно о взрывах в городе.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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