Экс-мэра Тынды задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Тында. Марину Михайлову подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Она задержана.

Следствие установило, что в 2021 году мэр города заключила договор с ООО на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Красная Пресня. По условиям контракта подрядчик должен был закончить работы к августу 2024 года, оплачивать планировалось фактически выполненные работы, поэтапно.

Однако в декабре 2021 года градоначальница приняла решение оплатить строительные материалы по документам, которые предоставил подрядчик. Таким образом, на счет организации поступило порядка 132 млн рублей. При этом работы на эту сумму подрядчик не делал, а строительный материал, указанный в актах приема-передачи, на дату оплаты отсутствовал.

В августе этого года контракт расторгли, обязательства по нему выполнены не были. Позже в отношении подрядчика возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Руководителя организации поместили под стражу, пишет ИА PriamurMedia.

Михайлова сложила с себя полномочия в декабре этого года, объяснив уход личными причинами и состоянием здоровья.

Амурская служба новостей отмечает, что в течение 2021–2022 годов сразу несколько глав муниципалитетов Амурской области покинули свои посты, после чего оказались фигурантами уголовных дел. Так, в мае этого года в отставку подал мэр Шимановска Павел Березовский. Его собиралсь судить за растрату, доведение до банкротства и распродажу имущества предприятия «Кранспецбурмаш».