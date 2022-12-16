Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 221% в Саратовской области

За минувшую неделю в Саратовской области зарегистрировано больше 38,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость превысила эпидемический порог на 221%.

В регионе зарегистрировано уже 95 случаев свиного гриппа. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо». По словам заместителя министра здравоохранения Дениса Грайфера, поликлиники обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса и гриппа.

Очередной всплеск заболеваемости ОРВИ ожидается в Саратовской области в феврале. Прививки от гриппа поставили 1,45 млн человек, план по вакцинации выполнен на 99,5%.

Ранее сообщалось, что больше 1,3 тыс. школьных классов закрыли на карантин из-за ОРВИ в Омской области. Полностью приостановлен воспитательный процесс в 12 детских садах.