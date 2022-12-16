Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета по молодежной политике
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 16 декабря на брифинге, что президент России Владимир Путин 22 декабря проведет заседание Государственного совета РФ по молодежной политике.
«[Госсовет пройдет] в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря. Вопрос — о реализации молодежной политики в современных условиях», — заявил Песков.
О том, что Путин проведет на следующей неделе большой Госсовет, в Кремле сообщили накануне.
5 декабря российский лидер подписал указ о внесении изменений в состав Госсовета. В него были включены губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, глава Республики Марий Эл, глава городского округа Самары и глава Белогорска. При этом из состава были исключены мэр Тюмени и глава Узловского района Тульской области.
Предыдущие изменения в составе Госсовета были в ноябре 2021 года. Тогда Путин включил в состав ведомства девять глав регионов, а также своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
Глава государства подписал закон об обязанностях, полномочиях и деятельности Государственного совета России в декабре 2020 года.
Основные функции Госсовета ― рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение внутренней и внешней политики, а также определение направления социально-экономической сферы России.
Помимо этого, ведомство должно заниматься анализом и разработкой идей по улучшению государственного и муниципального управления.