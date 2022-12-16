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Путин 22 декабря проведет заседание Госсовета по молодежной политике

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Фото: ТАСС/Сергей Гунеев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 16 декабря на брифинге, что президент России Владимир Путин 22 декабря проведет заседание Государственного совета РФ по молодежной политике.

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«[Госсовет пройдет] в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря. Вопрос — о реализации молодежной политики в современных условиях», — заявил Песков.

О том, что Путин проведет на следующей неделе большой Госсовет, в Кремле сообщили накануне.

5 декабря российский лидер подписал указ о внесении изменений в состав Госсовета. В него были включены губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, глава Республики Марий Эл, глава городского округа Самары и глава Белогорска. При этом из состава были исключены мэр Тюмени и глава Узловского района Тульской области.

Предыдущие изменения в составе Госсовета были в ноябре 2021 года. Тогда Путин включил в состав ведомства девять глав регионов, а также своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Глава государства подписал закон об обязанностях, полномочиях и деятельности Государственного совета России в декабре 2020 года.

Основные функции Госсовета ― рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение внутренней и внешней политики, а также определение направления социально-экономической сферы России.

Помимо этого, ведомство должно заниматься анализом и разработкой идей по улучшению государственного и муниципального управления.

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