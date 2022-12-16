Песков озвучил темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко в Минске

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений на предстоящих переговорах в Минске. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это, разумеется, вся палитра наших двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что лидеры также затронут тему региональных и международных проблем.

Один из журналистов обратил внимание Пескова на то, что российский лидер сделал вакцину от гриппа 13 декабря, а уже 19 декабря у него предстоит поездка в Белоруссию. Журналист добавил, что эффект после прививки появляется в течение 7–10 дней. В ответ на это Песков отметил, что сейчас медики предпринимают все необходимые меры предосторожности и волноваться не стоит.

Ранее в этот день Лукашенко заявил, что на предстоящих переговорах с Путиным в Минске будет обсуждаться военно-политическая ситуация вокруг стран, а также обороноспособность и безопасность, однако главной темой станет экономика.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров изначально сообщила пресс-служба Лукашенко. Отмечалось, что участие в них примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. Затем Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате «один на один», после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

7 декабря, государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Россия и Белоруссия показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.