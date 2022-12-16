Американист назвал демагогией выделение США $6 млрд на «сдерживание России»

Выделение Вашингтоном $6 млрд на так называемое сдерживание России — это демагогия. Об этом 16 декабря «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне стало известно, что сенат американского конгресса вслед за палатой представителей одобрил военный бюджет страны на 2023 финансовый год на сумму $858 млрд. Из них $6 млрд запланированы на «сдерживание России».

«Это просто риторика, демагогия. Речь идет о военной помощи странам Европы, в основном средства восточноевропейским странам будут идти. Они на эти гранты и кредиты будут закупать в том числе американское вооружение», — сказал Дудаков.

Одобренный законодателями военный бюджет на 8% превышает предыдущий и предусматривает выделение на $45 млрд средств больше, чем весной запрашивал Белый дом. Пентагон, в частности, намерен поднять зарплаты военнослужащим на 4,6%. $800 млн будет выделено Украине в контексте продолжения Москвой специальной военной операции.

Свыше $2,7 млрд предполагается потратить на поддержку производства боеприпасов для арсеналов США, которые истощились на фоне поставок Киеву. На военную помощь властям Тайваня предлагается израсходовать около $12 млрд.

После одобрения американским парламентом проект бюджета должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

Профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год 6 декабря.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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