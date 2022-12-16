Крушение вертолета в Улан-Удэ. Главное

Днем в пятницу, 16 декабря, в Улан-Удэ упал вертолет. «Известия» публикуют информацию о происшествии, известную на данный момент.

Катастрофа около аэропорта Байкал

Воздушное судно упало около заправки недалеко от аэропорта Байкал. После жесткой посадки вертолет загорелся. Как следует из опубликованных с места ЧП видео, возникший пожар тушили несколько машин спецтехники.

В результате аварии погибли летчик-испытатель Гамбуев Галсан Кимович, техник Самохвалов Андрей Валерьевич и второй пилот (по предварительным данным) Баранов Илья Петрович.

Упавший вертолет был модели Ми-171Е

Как рассказал источник «Известий», разбившийся в Улан-Удэ вертолет был модели Ми-171Е, хотя изначально сообщалось о том, что он модели Ми-8.

По информации источника, он принадлежал Улан-Удинскому авиазаводу и, по предварительным данным, проходил облетку перед продажей покупателям из Китая.

Изначально также озвучивалась версия о том, что вертолет мог упасть из-за попадания в вихревое кольцо.

Власти назвали предварительные причины крушения

Предварительной причиной авиаинцидента в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилота, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он обратил внимание на то, что перед крушением «вертолет уже практически совершил посадку».

«Вся дополнительная информация будет представлена», — сказал глава региона.

Вертолет Ми-171Е — экспортный вариант российского транспортного вертолета Ми- 171. В процессе предполетной подготовки за короткое время он может быть переоборудован из транспортного варианта в поисково-спасательный, противопожарный, санитарный, а также в вариант скорой медпомощи.