В подмосковном поселке Шаховская загорелась кровля пиццерии

Кровля пиццерии горит на площади 750 кв. м в подмосковном поселке Шаховская. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

По словам собеседника, горит кафе «Пронто пицца» на Рижском шоссе, дом 13.

«Возгорание кровли по всей площади, угрозы жизни нет. Площадь — 750 м. Силы и средства на месте», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

15 декабря пожар произошел на технологической установке промплощадки в Ангарске, он охватил 2,5 тыс. кв. м. Для ликвидации возгорания были задействованы более 100 человек и 25 единиц техники. Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, и угрозы населению Ангарска не было.