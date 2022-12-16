В России состоялась первая нотариальная сделка с электронной закладной

В России состоялась первая нотариальная сделка с оформлением электронной закладной. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Известиям» сообщили в госкомпании ДОМ.РФ.

Как уточняется, ранее по ипотечным сделкам, где необходимо участие нотариуса, документы передавались им в Росреестр в электронной форме, но без электронной закладной. Для выдачи закладной по отдельному обращению в Росреестр заемщик должен был получить специальную электронную подпись. В результате проведение сделки затягивалось.

«ДОМ.РФ как единый институт развития в жилищной сфере работает над ускорением процессов приобретения гражданами жилья. Сейчас стала проще процедура нотариальных ипотечных сделок с электронной закладной. Нотариат получил возможность оформлять электронные закладные, благодаря этому ипотечную сделку и регистрацию прав теперь возможно пройти за один день при обращении к нотариусу», — отметила управляющий директор госкомпании Светлана Некрасова.

По словам президента ФНП Константина Корсика, на протяжении нескольких лет нотариат активно развивает цифровые инновации, что позволяет создавать удобные и безопасные сервисы для людей в новых, электронных форматах. Технологии нотариата, в том числе, способствуют развитию электронного документооборота в стране.

«Возможность оформления электронных закладных через нотариуса повышает удобство проведения ипотечных сделок для сторон и при этом не делает их менее надежными в юридическом плане, не создает дополнительных угроз в части зашиты права собственности», — заявил Корсик.

В ДОМ.РФ также добавили, что теперь нотариус посредством Единой информационной системы нотариата сможет подписать закладную своей электронной подписью и передать ее в Росреестр вместе с документами для регистрации ипотеки и прав граждан на жилье. Электронная подпись заемщика для этого не потребуется. При нотариальной форме сделок право и ипотека будут зарегистрированы в течение одного дня в электронном виде. После регистрации ипотеки Росреестр передаст электронную закладную в депозитарий для постоянного хранения и учета.

«Электронная подача документов в Росреестр обязательна для нотариусов при удостоверении сделок с недвижимостью или при выдаче свидетельства о наследстве. С 2021 года совместно с Федеральной нотариальной палатой реализуется дорожная карта по развитию информационного взаимодействия. Как результат, более 75% заявлений регистрируются в среднем за 9 часов. Сейчас благодаря нашему сотрудничеству стало возможно в цифровом формате подать документы и электронную закладную, что позволяет сократить путь оказания услуги и время ее предоставления», — добавила заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

В январе на портале Федеральной нотариальной палаты (ФНП) заработал Реестр распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме.