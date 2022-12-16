Более 26 млн рублей выделили на дороги в Биробиджанском районе

В Биробиджанском районе ЕАО подвели итоги дорожно-строительного сезона. На ремонт дорог, которые были размыты паводками, направили порядка 26 млн рублей. Об этом сообщила глава районной администрации Елена Федоренкова.

Водопропускные трубы восстановили на дорогах в селах Русская Поляна, Казанка, Бирофельд и Желтый Яр. В селе Головино восстановили проезжие части, также пострадавшие от большой воды. По словам Федоренковой, которые приводит ИА EAOMedia, вложения в дорожную сеть в районе постоянно увеличиваются благодаря участию региона в госпрограммах и поддержке губернатора Ростислава Гольдштейна.

Глава района отметила, что все муниципальные контракты сопровождаются строительным контролем для того, чтобы вовремя увидеть недостатки, возникающие во время работ, и оперативно их устранить.

Муниципальный контракт по содержанию и обслуживанию дорог на следующий год власти района уже заключили.

Ранее сообщалось, что на дорожный ремонт в ЕАО в этом году потратили более 1 млрд рублей. Всего в порядок привели около 76 км трасс регионального и муниципального значения.