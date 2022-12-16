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Глава Бурятии назвал предварительную причину крушения вертолета в Улан-Удэ

Глава Бурятии Цыденов: предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала технеисправность или ошибка пилота
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилота. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена», — приводит его слова пресс-служба правительства Бурятии.

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Цыденов добавил, что вертолет загорелся при посадке в аэропорту в Улан-Удэ. По его словам, пожар уже потушен. При крушении погибли три члена экипажа, пассажиров на борту не было, указал он.

Глава Бурятии заверил, что республика выплатит семьям погибших по 1 млн рублей. Кроме того, выплата помощи родственникам будет произведена и со стороны авиазавода.

Изначально сообщалось, что крушение потерпел частный вертолет Mи-8, который совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил и Цыденов. Однако, как выяснилось позже, речь идет о вертолете Ми-171Е.

Источник «Известий» рассказал, что разбившийся вертолет принадлежал Улан-Удэнскому авиазаводу и, по предварительным данным, проходил облетку перед продажей покупателям из Китая.

Также стали известны имена погибших членов экипажа. Среди них: летчик-испытатель Гамбуев Галсан Кимович, техник Самохвалов Андрей Валерьевич и второй пилот (по предварительным данным) Баранов Илья Петрович.

Ранее в этот день сообщалось, что вертолет упал возле заправки недалеко от аэропорта Байкал. При посадке вертолет загорелся.

Вертолет Ми-171Е — экспортный вариант российского транспортного вертолета Ми-171. Модель разработана в начале 1990-х годов и является глубокой переработкой модели Ми-8, разработанной в 1960-х годах. В процессе предполетной подготовки вертолет Ми-171Е за короткое время может быть переоборудован из транспортного варианта в поисково-спасательный, противопожарный, санитарный, а также в вариант «Скорая помощь».

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