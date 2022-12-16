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В России начали продавать седан Geely Preface

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Фото: Geely
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Российские автодилеры начали прием заказов на китайский седан Geely Preface. Цена на машину доходит до 2 780 000 рублей, пишет 16 декабря «Российская газета».

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Седан Geely Preface создан на модульной платформе CMA, которую совместно разработали Geely и Volvo. Автомобиль в длину почти пять метров. Размер колесной базы составляет 2800 мм, что на 72 мм меньше, чем у седана Volvo модели S60.

Для России можно заказать обновленную версию машины. Отличить рестайлинговую версию можно по измененной решетке радиатора и бамперам. Задняя часть машины оставлена без изменений.

Силовой агрегат для китайского седана предусмотрен один, это двухлитровый наддувный мотор Drive-E мощностью 190 л.с. (момент 300 Нм), который работает с семиступенчатым «роботом». В Китае стоимость автомобиля начинается от 113 700 юаней (примерно 974 тыс. рублей).

В Geely считают, что модель Preface будет конкурировать с такими автомобилями в кузове седан ,как Volkswagen Passat, Hyundai Sonata и Kia K5, хотя если рассматривать нынешний российский рынок новых авто, то на нем в основном представлены кроссоверы.

5 декабря Geely представила в России новую комплектацию Link для кроссовера Coolray. Благодаря продвинутому софту владельцы Geely Coolray Link смогут дистанционно получать информацию о бортовых показателях автомобиля, контролировать состояние ряда его систем, а также следить за местонахождением машины. Кроме того специальное мобильное приложение G-Link позволит владельцу при помощи смартфона в режиме онлайн запускать и заглушать двигатель, настраивать систему автозапуска по времени, прогревать салон зимой или охлаждать его летом. Geely Coolray Link предлагается в России с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом». Рекомендуемая розничная цена новой версии — от 2 073 990 рублей.

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