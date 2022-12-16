ВЦИОМ сообщил о доверии президенту Путину более 78% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян. Об этом 16 декабря сообщил на своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведенного опроса.

В рейтинге доверия российским политикам президент занимает первое место, отмечается в сообщении.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов (+0,4 п.п. за неделю)», — уточнили социологи.

Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,9% опрошенных.

Деятельность правительства России одобряют 47,9% респондентов.

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,8% опрошенных, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 29,5%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,7%. О доверии лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому заявили 15,6%.

Опрос проводился с 5 по 11 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее, в конце ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что показатели рейтинга доверия главе государства среди населения являются традиционно высокими, что говорит о его эффективной работе.

Поддержка граждан является главным для Путина, подчеркнул он.

1 июня Песков отметил, что высокий рейтинг доверия россиян Путину объясняется тем, что он достойно защищает интересы страны.