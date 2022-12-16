Разбившийся в Улан-Удэ вертолет был модели Ми-171Е, сообщает источник «Известий». Он принадлежал Улан-Удэнскому авиазаводу и, по предварительным данным, проходил облетку перед продажей покупателям из Китая.

Сообщается, что предварительная причина крушения — попадание в вихревое кольцо.

Также стали известны имена погибших членов экипажа. Среди них: летчик-испытатель Гамбуев Галсан Кимович, техник Самохвалов Андрей Валерьевич и второй пилот (по предварительным данным) Баранов Илья Петрович.

Ранее в этот день сообщалось, что вертолет упал возле заправки недалеко от аэропорта Байкал. При посадке вертолет загорелся. В результате крушения погибли три человека.

Изначально сообщалось, что крушение потерпел частный вертолет Mи-8, который совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил и глава Бурятии Алексей Цыденов. Однако, как выяснилось позже, речь идет о вертолете Ми-171Е.

Вертолет Ми-171Е — экспортный вариант российского транспортного вертолета Ми-171. Модель разработана в начале 1990-х годов и является глубокой переработкой модели Ми-8, разработанной в 1960-х годах. В процессе предполетной подготовки вертолет Ми-171Е за короткое время может быть переоборудован из транспортного варианта в поисково-спасательный, противопожарный, санитарный, а также в вариант «Скорая помощь».