Автомобиль сбил девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге девятилетний ребенок получил травмы в результате наезда на него автомобиля. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 15 декабря на Новороссийском проспекте. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода без взрослых и попал под колеса Mercedes Benz Vito. В результате мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

За рулем автомобиля был 48-летний местный житель. Отмечается, что в этом году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

14 декабря взрослый и ребенок 10 месяцев пострадали в результате столкновения автомобилей Mercedes и Renault в Гагаринском тоннеле в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головы, пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.