К Новому году в парках Москвы дополнительно откроют более 100 площадок для зимнего отдыха

До Нового года в парках столицы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В их числе будет 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс.

«Каждый год парки Москвы становятся центрами городского зимнего отдыха. В ноябре в них открылся 21 каток с искусственным покрытием, еще более 100 площадок прибавится до конца декабря — лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров, горки и катки с натуральным льдом. Часть уже работает, остальные будут готовы принять посетителей в ближайшее время», — рассказала Наталья Сергунина.

Всего в парках Москвы разместится почти 40 катков с искусственным и натуральным покрытием. Лыжникам в 26 парках Москвы предложат свои услуги 62 лыжных трассы с естественным снегом и пять — с искусственным. Впервые за несколько лет лыжную трассу проложили в Парке Горького. Ее протяженность — три километра. Маршрут проходит по Нескучному саду. Есть где потренироваться и любителям конькового хода — специальные трассы можно найти в парке у прудов «Радуга», зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и музее-заповеднике «Царицыно». А для тех, кто хочет покататься на тюбингах и ледянках, в 16 парках открывается 21 горка, на 17 из них можно приходить со своими тюбингами или ледянками и кататься бесплатно.

Площадки для зимних развлечений расположились в парковых зонах в самых разных районах Москвы. Во многих местах катаний работают пункты проката, где можно взять на время необходимый инвентарь — коньки, лыжи и тюбинги.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.