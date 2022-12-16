Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Мир
СМИ сообщают о перебоях в Киеве со светом
Общество
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Томском выросло до 16 человек
Мир
ЕС два дня подряд отбирал из своих ПХГ рекордные объемы газа
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Происшествия
Источник сообщил о гибели восьми человек при обстреле ВСУ села в ЛНР
Мир
Теракт произошел в турецком Диярбакыре
Мир
Дипломаты назвали новые санкции США свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона
Интернет
Twitter заблокировал аккаунты некоторых писавших о Маске журналистов
Общество
Использованные для атак на Крым беспилотники оказались производства США
Мир
В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

К Новому году в парках Москвы дополнительно откроют более 100 площадок для зимнего отдыха

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До Нового года в парках столицы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В их числе будет 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс.

«Каждый год парки Москвы становятся центрами городского зимнего отдыха. В ноябре в них открылся 21 каток с искусственным покрытием, еще более 100 площадок прибавится до конца декабря — лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров, горки и катки с натуральным льдом. Часть уже работает, остальные будут готовы принять посетителей в ближайшее время», — рассказала Наталья Сергунина.

Всего в парках Москвы разместится почти 40 катков с искусственным и натуральным покрытием. Лыжникам в 26 парках Москвы предложат свои услуги 62 лыжных трассы с естественным снегом и пять — с искусственным. Впервые за несколько лет лыжную трассу проложили в Парке Горького. Ее протяженность — три километра. Маршрут проходит по Нескучному саду. Есть где потренироваться и любителям конькового хода — специальные трассы можно найти в парке у прудов «Радуга», зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и музее-заповеднике «Царицыно». А для тех, кто хочет покататься на тюбингах и ледянках, в 16 парках открывается 21 горка, на 17 из них можно приходить со своими тюбингами или ледянками и кататься бесплатно.

Площадки для зимних развлечений расположились в парковых зонах в самых разных районах Москвы. Во многих местах катаний работают пункты проката, где можно взять на время необходимый инвентарь — коньки, лыжи и тюбинги.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022