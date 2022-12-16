За две недели декабря в Петербурге выпало почти 70% месячной нормы осадков

В Санкт-Петербурге за первые две недели декабря выпало около 70% месячной нормы осадков. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Количество осадков за 15 дней составило 34,9 мм, в чем сыграл значительную роль южный циклон. Это 69% от месячной нормы. Сейчас высота снежного покрова в городе — от 17 до 21 см.

Специалист отметил, что зимняя погода сохранялась в течение всего периода. При этом температура воздуха была «достаточно ровной, без значительных перепадов». В среднем она составила –4,6 градуса, что ниже нормы на 2,8 градуса.

Самая высокая температура воздуха в этот период наблюдалась 9 декабря. В этот день она составила –0,3 градуса, уточняет 78.ru.

Солнце в первые две недели месяца выходило три раза и в общей сложности светило 3,3 часа, отмечает ИА FlashNord.

16 декабря синоптик Евгений Тишковец рассказал, что за две недели в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков. 15 декабря столицу вновь накрыл снегопад под влиянием атмосферного фронта, находящегося в 150 км от Москвы.