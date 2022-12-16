Бывшего хабаровского чиновника приговорили к 11,5 года за взятки

В Хабаровском крае суд приговорил к 11,5 года колонии бывшего начальника отдела администрации Комсомольского района за получение взяток и превышение должностных полномочий. Его признали виновным по двум эпизодам статьи «Получение взятки в особо крупном размере с ее вымогательством» и по двум эпизодам статьи «Превышение полномочий».

ИА AmurMedia уточняет, что, будучи в должности начальника отдела по управлению имуществом и охраны окружающей среды района, мужчина требовал от представителя компании взятку в размере 20% от ее прибыли. В случае отказа он угрожал мешать нормальной работе компании.

В итоге в период с 2019 по 2020 год чиновник получил более 2,7 млн рублей. Он также получил порядка 2,3 млн рублей от другой компании, потребовав взятку в половину стоимости контракта по ликвидации свалки за проведение положительной экспертизы результатов работ по контракту. Таким образом, из-за действий чиновника из районного бюджета было выплачено более 9 млн рублей за работы, которые фактически не были выполнены.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что в подмосковном Видном начальника отдела полиции и его подчиненного подозревают в получении взяток за невыявление незаконной предпринимательской деятельности. Факт преступления удалось выявить случайно, во время расследования дела о гибели детей при пожаре.