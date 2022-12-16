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МИД указал на позитивное отношение России к включению Африканского союза в G20

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия не будет выступать против вступления Африканского союза в G20. Об этом 16 декабря заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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«В «двадцатке» не одна страна (США) должна решать, а все 20 — кого присоединять, кого нет. Мы, в принципе, не против, конечно, у нас действительно очень развитые, продвинутые отношения с Африканским союзом, африканскими странами, мы сами готовим саммит. Надо проводить консультации в рамках «двадцатки», — отметил он.

Ранее, 15 декабря, президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к «Группе двадцати» (G20). Он также пообещал выделить странам Африки $55 млрд в ближайшие три года в качестве финансовой помощи.

Африканский союз объединяет 55 стран континента, в том числе все африканские страны, входящие в ООН. Членство четырех из них временно остановлено из-за военных переворотов. Общая численность населения Африканского союза превышает 1 млрд человек.

В G20 состоят 19 стран, входящих в число крупнейших экономик мира, а также Европейский союз. Из африканских стран в G20 представлена ЮАР. Как правило, председатель Африканского союза приглашается к участию в саммитах G20. Россия ранее неоднократно выступала за расширение «двадцатки».

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