СМИ сообщают о перебоях в Киеве со светом

В Киеве наблюдаются перебои со светом после раздавшихся ранее в пятницу, 16 декабря, взрывов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей.

«В Киеве начал пропадать свет (у кого он был). Также слышны прилеты в южной части столицы, пишет политолог Юрий Романенко. Подтверждают это и жители Киева: «В Деснянском районе Киева снова взрыв, частично пропал свет», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что во всех регионах города из-за повреждений энергетической инфраструктуры наблюдаются перебои с водоснабжением. Он призвал запастись питьевой и технической водой.

«Движение метро временно остановлено на всех линиях. Подземные станции работают как укрытие», — написал мэр города в Telegram-канале.

Ранее в пятницу Кличко заявил о взрывах в Деснянском и Днепровском районах города. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Власти ряда других регионов Украины также сообщили о взрывах. В частности, они были слышны в Харьковской области. Власти Черкасской области заявили об опасности ударов по региону, в Сумской области объявили о превентивном отключении электричества.

Помимо этого, два взрыва прозвучали в Днепропетровске. Также полностью обесточен город Полтава.

Воздушная тревога 16 декабря объявлена во всех областях Украины. Первые сирены прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на атаку Крымского моста. При этом комментариев от российского оборонного ведомства по случаю перечисленных взрывов на Украине пока не поступало.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».