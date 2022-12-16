EUobserver: ЕС снимет часть санкций с бизнесменов РФ, связанных со сферой удобрений

Евросоюз (ЕС) ослабит санкции для шести российских бизнесменов, связанных со сферой удобрений. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

По данным источников портала, эта мера затронет Андрея Мельниченко, его супругу, Андрея Гурьева, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича.

Как уточняется в публикации, ряд европейских стран сможет размораживать средства этих российских предпринимателей, если они будут необходимы «для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку».

В этом случае странам необходимо будет проконсультироваться с Еврокомиссией, прежде чем снять часть санкций, отмечает портал.

«Мы не можем рисковать голодом и нехваткой продовольствия из-за правил санкций», — сказал порталу дипломат.

Портал также обратил внимание на то, что данное решение станет первым значимым смягчением санкционного режима ЕС с февраля.

Накануне страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкций в отношении России.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц 15 декабря заявил, что ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Он добавил, что он важен для продовольственной безопасности в мире. При этом лучше всего перевозить большие объемы морским путем.

В ноябре Великобритания, Евросоюз и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире. В их совместном заявлении отмечается, что под цели антироссийских санкций не подпадает продовольственный сектор или удобрения.

Тогда же в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.