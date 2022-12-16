МЧС предупредило о подъеме уровня воды в горных реках Крыма

Уровень воды в горных реках Крыма может подняться из-за дождей. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В течение суток 16 декабря на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровня воды на 0,5–1,5 м без достижения опасных отметок», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что непогоду в регион принесет балканский циклон. В МЧС предупредили о повышении вероятности возникновения ЧС и призвали граждан быть осторожными.

16 декабря синоптик Евгений Тишковец рассказал, что за две недели в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков. 15 декабря столицу вновь накрыл снегопад под влиянием атмосферного фронта, находящегося в 150 км от Москвы.