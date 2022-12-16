Найденного в лесу в ЕАО истощенного тигренка спасают в Приморье

В центре «Тигр» в Приморском крае врачи спасают тигренка, доставленного из ЕАО. Его обнаружили местные жители. Брат котенка погиб от истощения.

Специалисты не исключают, что это детеныши тигрицы Лазовки. Сейчас ее разыскивают в местах ее обитания, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на центр реабилитации диких животных «Тигр».

Там уточнили, что жители нашли двух истощенных котят на дороге и сообщили в охотнадзор. Прибыв на место, инспекторы нашли одного тигренка погибшим, а второго выследили, отловили и доставили в центр.

Это маленькая тигрица, которой от 4 до 6 месяцев, у нее нет ран и повреждений, но она сильно истощена.

Ранее, в начале сентября, в Приморском крае камеры запечатлели краснокнижную амурскую тигрицу и пять ее тигрят. По словам специалистов, это сенсация в деле изучения этого подвида тигров — по имеющимся данным больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось.