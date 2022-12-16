В Госдуме сравнили новые санкции против России с многодетной семьей

Евросоюз вводит новые санкции против РФ, «стреляя себе в ногу». Российская экономика адаптировалась к рестрикциям. Об этом 16 декабря заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя согласование девятого пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

«Есть такое выражение в многодетных семьях: «сначала первый, второй, третий, а потом детей уже много». Это похоже на пакеты санкций — первый, второй, третий, на которые еще обращали внимание, а теперь их много, и мы уже сбиваемся со счета. По сути, они не несут уже никакой смысловой нагрузки», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Белик отметил, что всем давно понятно, что экономика России адаптировалась, а ЕС «похож на человека, который с упорством, достойным лучшего применения, стреляет себе в ногу раз за разом».

«Станут ли яблоком раздора в Евросоюзе вводимые санкции, я сомневаюсь. 90% стран Евросоюза следуют в русле англо-саксонской политики, просто берут под козырек, нанося ущерб своей экономике и своим гражданам. Поэтому девятый пакет санкций никаких неожиданностей не принес, а мы будем идти к победе на всех фронтах», — заключил он.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что ввести новые санкции против России — выбор Брюсселя, но эти меры подрывают собственные интересы стран Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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