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Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

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Фото: соцсети
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Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ 16 декабря. Об этом сообщил источник «Известий».

Тела двоих погибших уже обнаружены сотрудниками экстренных служб.

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По предварительной информации, вертолет прилетел из аэропорта Восточный.

В региональном правительстве сообщили, что разбившийся вертолет произведен на Улан-Удэнском авиазаводе и не находился в эксплуатации.

«Машина совершала перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал. Данная машина производства Улан-Удэнского авиационного завода не находилась в эксплуатации, готовилась к поставке», — сообщили в правительстве.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что вертолет загорелся при посадке в аэропорту.

«В 15:20 (10:20 мск) поступило сообщение о том, что в аэропорту Байкал при посадке загорелся вертолет Ми-8», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

ЧП, по его словам, произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.

Ранее в этот день сообщалось, что вертолет упал возле заправки недалеко от аэропорта Байкал. При посадке вертолет загорелся. На месте работают экстренные службы, ведется тушение огня.

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