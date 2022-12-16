Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ 16 декабря. Об этом сообщил источник «Известий».
Тела двоих погибших уже обнаружены сотрудниками экстренных служб.
По предварительной информации, вертолет прилетел из аэропорта Восточный.
В региональном правительстве сообщили, что разбившийся вертолет произведен на Улан-Удэнском авиазаводе и не находился в эксплуатации.
«Машина совершала перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал. Данная машина производства Улан-Удэнского авиационного завода не находилась в эксплуатации, готовилась к поставке», — сообщили в правительстве.
Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что вертолет загорелся при посадке в аэропорту.
«В 15:20 (10:20 мск) поступило сообщение о том, что в аэропорту Байкал при посадке загорелся вертолет Ми-8», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.
ЧП, по его словам, произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.
Ранее в этот день сообщалось, что вертолет упал возле заправки недалеко от аэропорта Байкал. При посадке вертолет загорелся. На месте работают экстренные службы, ведется тушение огня.