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Немцев возмутило заявление ЕС по поводу потолка цен на газ

Читатели Die Welt раскритиковали заявление ЕС по потолку цен на газ
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление Евросоюза (ЕС) о намерении ввести потолок цен на газ, даже если Германия не поддержит данную инициативу. Многие комментаторы посчитали, что такое решение только усугубит энергетический кризис в Европе.

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В статье говорится, что в понедельник министры энергетики ЕС должны проработать детали и принять решение по поводу потолка цен на газ. И, как отмечается, при необходимости такое решение может быть принято без согласия Германии, власти которой выступают против. Так, в итоговом заявлении политиков ЕС отсутствовала формулировка о том, что решение будет приниматься «единодушно», которая содержалась в более ранних документах.

Многие комментаторы выразили мнение, что введение потолка цен на газ лишь усугубит уже имеющиеся проблемы, а также обвинили глав ЕС в извлечении прибыли, когда их граждане страдают.

«Этот потолок цен — катастрофа. Рынок обязательно нанесет ответный удар, и газ будет поставляться в другое место. Но что еще можно ожидать от ЕС? Он всё больше напоминает огромное социалистическое государство и воспринимает себя слишком серьезно. Общественные долги, потолок цен, коррупция...» — возмутился Alexander Z.

«Цены на газ стали в семь раз дороже, мне кажется, что уже достаточно. Они зарабатывают миллионы и миллиарды за счет людей», — посетовала Diana.

«Хорошо, что мы теперь зависим от США, которые высосут из ЕС все соки», — пожаловался max j.

«С восьмым пакетом ЕС открыл ящик Пандоры. Граждане заплатят за это холодом и горькой нищетой, когда большая часть индустрии покинет Европу. А Путин станет богаче. Молодцы», — отметил George B.

«Если Урсула рада этому, значит, это дорого, неэффективно и безрезультативно», — сыронизировал The Observer.

13 декабря еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала о разногласиях между министрами энергетики Евросоюза по поводу потолка цен на газ. При этом 11 декабря министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС почти достигли соглашения по вопросу ограничения цены на газ.

В ноябре Симсон предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч (€275 за 1 МВт·ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). По ее словам, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Вице-премьер РФ Александр Новак тогда же подчеркнул, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Назвав санкции Запада против России необдуманными, он указал, что введение предельной цены создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса,.

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