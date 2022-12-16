Еще один образовательно-производственный кластер создадут в Хабаровске

В Хабаровском крае обсуждают вопрос создания образовательно-производственного кластера «Строительство». Вопрос рассматривался на форсайт-сессии отраслевой рабочей группы, созданной для обеспечения строительной отрасли квалифицированными кадрами.

ИА AmurMedia со ссылкой на региональное правительство пишет, что в учреждениях среднего профессионального и высшего образования края проходят обучение более 6 тыс. человек. Из них порядка 15% — по профессиям строительной отрасли. По специальности работу находит около 65% тех, кто получил образование по строительным направлениям.

Таким образом, в Хабаровском крае есть острая потребность в создании четвертого образовательно-производственного кластера «Строительство». Те предприятия, которые будут участвовать в проекте, удовлетворят кадровую потребность, снизят расходы на подготовку специалистов и могут рассчитывать на различные федеральные и региональные меры поддержки и стимулирования.

В регионе в 2022 году заработала новая модель подготовки специалистов по федеральному проекту «Профессионалитет». Будущих авиастроителей и железнодорожников готовят образовательные кластеры «Машиностроение» и «Железнодорожный транспорт», в следующем учебном году примет первых студентов кластер «Водный транспорт».

Партнеры проекта — Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, Российские железные дороги, Амурское пароходство и Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота.