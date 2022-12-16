15 декабря в Доме молодежи в Манеже прошла концертная программа «Шукшин. Человек Земли».

15 декабря в Доме молодежи в Центральном Манеже прошла концертная программа «Шукшин. Человек Земли». Историю личности большого русского актера и кинорежиссера рассказал заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин под музыкальное сопровождение фолк-группы «После 11». Событие стало одним из ключевых в культурной программе недель «Таврида.АРТ» в Москве.

«Василий Шукшин как никто другой является не просто олицетворением творческого человека, а символом целого народа, — обратился Андрей Мерзликин к зрителям после выступления. — В одном из своих первых фильмов «Какое оно, море?» Василий Шукшин снимался в Крыму, в бухте Капсель, где как раз и расположена площадка арт-кластера «Таврида». Символично, что сегодня в этой бухте возведена фигура, которая сидит на берегу и смотрит в море (арт-объект «Человек, смотрящий в море». — Прим.), и эта фигура полностью повторяет памятник Василию Шукшину, который находится на горе Пикет в селе Сростки, в месте, где родился этот великий человек. Таких совпадений просто так не бывает. Когда вы будете на «Тавриде», присядьте рядом с этой фигурой в той же самой позе и вспомните, что у нее два символа: один — «человек будущего» и второй — «человек, будущее которого строится на памяти прошлого».

За 1,5 часа постановки зрители перенеслись в деревенское детство Василия Шукшина, прикоснулись к годам его службы во флоте и к первым профессиональным поискам, прошли по его пути от первых творческих попыток к большим работам и всенародному признанию. Проникновенная игра Андрея Мерзликина, музыка фолк-группы «После 11», архивные фото и кадры из кинофильмов помогли прикоснуться к душевным поискам и переживаниям Шукшина, всем вместе поразмышлять о важных и понятных каждому человеку вопросах.

Идея постановки «Шукшин. Человек Земли» принадлежит дирижеру Антону Жукову, премьерный показ состоялся в 2018 году на сцене Алтайского краевого театра драмы.

«У нас не было режиссера. Были только песни группы «После 11» и текст, который скомпоновал в сценарий мой друг, дирижер Антон Жуков. Этот текст вы не найдете ни в одном романе или повести. Это эпистолярный жанр — письма, которые Василий Шукшин написал матери, друзьям и родственникам, отрывки из его трудов и размышления. В первой версии спектакль длился три часа и исполнялся с симфоническим оркестром. Постепенно программа сократилась, а на смену оркестру пришла фолк-группа «После 11». Их музыка обладает невероятной мелодичностью и точностью текстов. Мне показалось, что именно их песни помогли рассказать эту историю», — рассказал Андрей Мерзликин.

Культурная программа недель «Таврида.АРТ» в Москве реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Концертная программа «Шукшин. Человек Земли» прошла в Доме молодежи в ЦВЗ «Манеж» в дни проведения всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022».

Дом молодежи объединяет ряд общественно значимых мероприятий в сфере молодежной политики. В период с 5 по 23 декабря здесь проходят Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийский студенческий форум «Твой Ход – 2022», церемонии чествования победителей национальной премии «Патриот-2022», всероссийской премии «Большая перемена» и всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», I Съезд Российского движения детей и молодежи, а также ряд творческих мероприятий с участием резидентов арт-кластера «Таврида». В мероприятиях принимают участие более 20 тыс. человек: школьники, студенты, волонтеры, активисты общественных организаций, руководители организаций патриотической направленности, главы субъектов РФ, представители региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, творческая молодежь.