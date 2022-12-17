В конце 2022 года — 13 декабря — исследователи термоядерного синтеза в Ливерморской национальной лаборатории объявили о достижении долгожданного этапа приручения этого типа энергии. Впервые термоядерная реакция произвела больше энергии, чем было затрачено на ее поддержание.

Новый эксперимент на американской лазерной установке NIF (National Ignition Facility — можно перевести как «Национальная установка зажигания»), о котором мы услышали в тот вторник, — это лишь новый шаг на очень долгом и трудном пути.

Представьте себе установку размером в три футбольных поля: длиной 200 м, шириной 85 м и высотой 35 м. В нее входят 192 лазера с размером пучков на выходе 40х40 см. Все эти пучки фокусируются в центре вакуумной камеры диаметром 10 м. Они направлены внутрь цилиндра длиной 1 см и диаметром 6 мм. При поглощении лазерных импульсов стенками цилиндра создается высокая плотность рентгеновского излучения внутри. И уже оно облучает капсулу диаметром 2 мм, внутри которой наморожен лед из дейтерий-тритиевой смеси при температуре минус 260 °C. За счет испарения материала оболочки капсула за миллиардные доли секунды сжимается в 1000 раз и разогревается до температур, при которых начинают протекать термоядерные реакции (более 100 млн °C.)

Идея, что с помощью лазера в импульсном режиме можно получить термоядерное зажигание, была формулирована еще в 1962 году. Первая публикация об этом была в Советском Союзе, ее авторами были Николай Басов (кстати, его столетие отмечали 14 декабря) и Олег Крохин.

Уже к концу 80-х годов было понятно: для того чтобы зажечь капсулу, наполненную дейтерий-тритиевым топливом, требуется огромная энергия порядка 10 мегаджоулей (106 Джоулей) в рентгеновском диапазоне излучения. И когда в конце 80-х – начале 90-х годов в США решили создавать лазерную установку NIF, то американцы хотели делать ее с энергией в 10 мегаджоулей. Но конгресс денег не выделил. И тогда инициаторы пошли, можно сказать, на авантюру. Они сказали: сколько денег дадите, на столько и сделаем. В результате проект установки NIF включал в себя 192 лазерных канала с общей энергией в 2 МДж.

Установка строилась трудно, несколько раз переносились даты запуска, менялась команда менеджеров, было сделано несколько принципиальных ошибок, которые удорожали проект, но важно то, что в 2009 году произошел пуск. По планам научного сообщества Ливерморской национальной лаборатории, в 2012 году они должны были зажечь мишень. Предполагалось, что удастся получить энергию на уровне 5 МДж.

Однако ожидания не оправдались, и 2012-й стал годом колоссального разочарования. Лазер генерировал энергию в размере 1,8 МДж, но до мишени «долетало» только 10 килоджоулей, энергия где-то терялась по дороге, и эти 10 КДж после сжатия и разогрева мишени выдавали всего 1 Кдж энергии. Термоядерный синтез выдал энергии в 10 раз меньше, чем было затрачено. Это было поражение — до того серьезное, что конгресс США предполагал закрыть весь проект.

Установку удалось отстоять: вмешались военные, и с этого времени началась работа методическая и кропотливая, на грани технологических возможностей. С 2012 по 2018 год удалось поднять энергию импульса с 1,8 до 2,15 МДж. Это, казалось бы, мало — но за такими цифрами стояла колоссальная работа.

Первые успехи появились уже в 2013 году. Были нащупаны пути решения главной проблемы данного эксперимента, которая заключалась в необходимости обеспечить абсолютно равномерное давление света на мишень.

Свет может давить: это еще в начале ХХ века обнаружил русский физик П.Н. Лебедев, первый директор ФИАН, он тогда делал уникальные эксперименты, чтобы померить практически неощутимое давление света. А через 50 лет в термоядерной бомбе рентгеновское излучение уже сжимало вещество до плотности, превышающей плотность твердого тела. Но свет должен сжимать вещество однородно и симметрично.

Наступает 2021 год, ставятся три эксперимента, и в последнем из них, августовском, удается при энергии лазера 1,85 МДж получить на выходе 1,3 МДж, то есть 70% от затраченной.

Весь последующий год ушел на анализ причин этого результата. В ходе экспериментов варьировалось более десяти параметров излучения, и какой из них сработал на успешный результат, было непонятно. Но главный вывод был сделан: вплотную подошли к порогу зажигания. Всё мировое научное сообщество понимало, что после завершения анализа должен последовать следующий шаг. На выходе надо было добиться превышения совокупной энергии лазера, иначе это будет некий полурезультат.

И вот в конце 2022 года было сгенерировано 2,5 МДж энергии — почти 120% от затраченного лазером 2,1 МДж.

Полученные в ходе эксперимента цифры еще будут уточняться, потому что многие системы диагностики просто не выдержали такого выброса энергии, но это было и в 2021 году. Думаю, это новый этап и даже новый отсчет в истории мирового термояда. Историки науки будут говорить: до и после 13 декабря 2022 года.

Как бы ни хотелось, но это не финишная ленточка. От блестящего результата эксперимента до проекта промышленного термоядерного реактора предстоит пройти огромный путь, решив большое количество научных и технических проблем. Эксперимент показал, что получение энергии термоядерного синтеза возможно. Но это лишь один эксперимент, а нужно еще разработать термоядерную электростанцию.

Тем не менее мы можем констатировать, что человечество уверенно двигается к освоению термоядерной энергии. В свое время Менделеев говорил: сжигать нефть — всё равно, что топить ассигнациями. Может быть, лет через сто уголь и нефть перестанут быть топливом и будут использоваться только как сырье для химической промышленности.

Автор — доктор физико-математических наук, директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ

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