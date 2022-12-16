Аксенов назвал позорной новую резолюцию ООН по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал лицемерным и позорным решением новую резолюцию ООН о правах человека на полуострове. Об этом он написал 16 декабря в своем Telegram-канале.

«За эту филькину грамоту проголосовали 82 страны. Лицемерное и позорное решение», — подчеркнул он.

Документ на рассмотрение ООН предложил «людоедский киевский режим», отметил Аксенов. А страны, поддержавшие его, знают и о реальном положении дел в Крыму, и о зверствах украинских нацистов, которые происходят более восьми лет, добавил политик.

Как он продолжил, резолюции подобного рода разрушают остатки авторитета ООН.

Он напомнил, что крымчане не слышали от ООН и других международных организаций ни слова осуждения, когда Киев устраивал блокады полуострова, а также теракты и диверсии.

Рассуждая о том, что представители 80 стран при голосовании воздержись, а 13 высказались против, Аксенов добавил, что значительная часть человечества не хочет плясать под «дудку бандитов, которые хотят превратить весь мир в индейскую резервацию».

Накануне Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военных с территории Украины. Документ поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 выступили против.

Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.

1 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности региона к любому натиску. По его словам, запугать местных жителей и остановить развитие республики не удастся никому. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Он указал, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

В августе вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отметил, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.