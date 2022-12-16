ЕС два дня подряд отбирал из своих ПХГ рекордные объемы газа

Евросоюз (ЕС) второй день подряд отбирает из подземных хранилищ (ПХГ) рекордный для этого времени объем газа за всю историю наблюдений, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Так 14 декабря из европейских хранилищ было отобрано 762 млн куб. м.

Потребность в таких объемах объясняется похолоданием в большинстве стран Европы. На фоне этого изъятия газа из ПХГ уже более недели идут с превышением средних многолетних показателей. В частности, 13 декабря из хранилищ было отобрано 738 млн куб. м.

Однако, как сообщается, в настоящее время европейские ПХГ заполнены на 85,87%, что на 10,37% выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

12 декабря стало известно, что уровень запасов газа в хранилищах Европы снизился до 88,48%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, за сутки 8 декабря запасы газа в Европе снизились на 0,5 п.п. Это стало новым максимумом с начала сезона отбора. С 6 по 9 декабря отбор газа превышал средние значения за последние пять лет.

В тот же день еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предупредила, что следующая зима в Европе станет более сложной, чем нынешняя. По ее словам, странам Евросоюза может не хватить 30 млрд куб. м газа.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что приход холодной погоды из арктического региона этой зимой станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Метеорологи прогнозируют, что с тенденцией погоды к похолоданию в течение декабря спрос на отопление в странах ЕС будет лишь расти.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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