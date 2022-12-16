Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Движение по Крымскому мосту будет ограниченно 19 декабря из-за ремонтных работ, сообщили 16 декабря в Минтрансе.
Так, по автомобильной части моста ограничения вводятся с 12:00 мск. С 13:00 до 18:00 движение будет ограничено полностью.
Рабочие продолжают устранять повреждения Крымского моста из-за взрыва грузовика 8 октября.
13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уведомил об установке еще одного пролета на автомобильной части Крымского моста.
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