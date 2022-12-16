Кличко сообщил об ударе по Деснянскому району Киева
Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 16 декабря, сообщил об ударе по Деснянскому району города.
«Взрывы в Деснянском районе столицы. На место выезжают все службы», — написал он в Telegram-канале.
Мэр города призвал жителей оставаться в укрытиях.
Позднее Кличко добавил, что взрыв также прозвучал в Днепровском районе Киева.
Ранее в этот день в Киеве сообщили о звуках взрывов. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Власти ряда других регионов Украины также заявили о взрывах. В частности, они были слышны в Харьковской области. Власти Черкасской области заявили об опасности ударов по региону, в Сумской области объявили о превентивном отключении электричества.
Кроме того, два взрыва прозвучали в Днепропетровске, сообщило украинское агентство УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Максима Бужанского.
Глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил в Telegram-канале, что город полностью обесточен.
Воздушная тревога 16 декабря объявлена во всех областях Украины. Первые сирены прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях.
Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на атаку Крымского моста. При этом комментариев от российского оборонного ведомства по случаю перечисленных взрывов на Украине пока не поступало.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля.
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