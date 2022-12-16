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ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей

EUobserver: ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей, связанных с производством удобрений
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Евросоюз (ЕС) намерен ослабить санкции в отношении шести российских предпринимателей, чьи компании занимаются производством удобрений. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

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Соответствующее решение было принято накануне, 15 декабря, в ходе переговоров постпредов ЕС на полях саммита в Брюсселе.

Среди предпринимателей указаны Андрей Мельниченко и его супруга Александра, Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, Дмитрий Мазепин и Вадим Мошкович.

Сейчас против указанных лиц действуют такие рестрикции со стороны ЕС, как замораживание активов и запрет на выдачу виз.

«В соответствии с соглашением, достигнутым в четверг, отдельные страны ЕС смогут размораживать деньги (указанных лиц. — Ред.), если это строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что странам — членам союза сначала необходимо проконсультироваться с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу смягчения мер, прежде чем они вступят в силу.

Портал также обратил внимание, что данное решение станет первым значимым смягчением санкционного режима ЕС с февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 декабря заявил, что ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Он добавил, что он важен для продовольственной безопасности в мире. При этом лучше всего перевозить большие объемы морским путем.

В ноябре Великобритания, Евросоюз и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире. В их совместном заявлении отмечается, что под цели антироссийских санкций не подпадает продовольственный сектор или удобрения.

Тогда же в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.

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