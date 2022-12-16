Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали европейские власти из-за девятого пакета санкций против России. Многие пользователи отметили, что рестрикции скорее еще больше навредят Европе.

Накануне, 15 декабря, сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) согласовали девятый пакет санкций в отношении России. Однако многие жители Германии, как видно из комментариев к статье об этом от 15 декабря, не верят в их эффективность и считают, что они нанесут больше вреда тем, кто собирается их принять.

«Это вряд ли можно превзойти с точки зрения мании величия и нелепости. Предыдущие санкции практически не навредили России. В то же время в ЕС наблюдается нехватка энергии по всем направлениям. Германия уничтожает свою промышленность и малый и средний бизнес. И никто не останавливает этих психов!» — возмутился grz M.

«ЕС просто хоронит себя, эта модель уже неактуальна, а деньги скоро кончатся...» — заметил Tim W.

«Представьте, если бы мы могли торговать с Россией, брать дешевый газ, что бы сказали американцы. Думаю, он бы немедленно ввел санкции против Германии», — предположил Dirk D.

«Ах, новое решение ЕС. Предыдущего самострела было явно недостаточно», — заявил advocatus diaboli.

«Если эти санкции будут работать как раньше, в Германии скоро настанет кромешный мрак», — предсказала Petra S.

О том, что новые санкции против России подрывают собственные интересы стран ЕС, 16 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что сегодня Европа жертвует своими интересами и идет по саморазрушительному пути.

Накануне сообщалось, что ЕС может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за разногласий с Польшей и странами Балтии. По словам информатора, перечисленные страны выступают против предлагаемых исключений для экспорта российского зерна и удобрений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны ЕС не заставит себя ждать.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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