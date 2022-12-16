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Журналист рассказал о настоящих руководителях США

Американский журналист Грег Гатфилд: команда Байдена управляет страной из-за возраста президента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Президент США Джо Байден попал под влияние своего более молодого окружения, которое реально принимает решения в стране. Об этом 15 декабря в эфире телеканала Fox News заявил американский ведущий Грег Гатфилд.

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«Быть старым не самая большая проблема, если тебя окружают хорошие, умные, способные товарищи», — сказал он.

Однако в случае с Байденом ситуация противоположна. Вокруг политика, по мнению журналиста, молодые люди, оторванные от реальной жизни.

«Они высокомерны, неопытны и злы. Они хотят изменить Америку не в лучшую сторону», — сказал Гатфилд.

В силу состояния здоровья Байден не может координировать работу правительства США, в итоге этим занимаются его помощники, которые «дергают президента за ниточки».

«Печальный факт, Джо, мы думаем, что ты не знаешь, сколько тебе лет, и не знаешь, где ты, как уйти со сцены и кто твои внуки», — заключил он.

Ранее, 14 декабря, Байден, выступая перед публикой, снова обратился к невидимой аудитории. Он обернулся назад и в пустоту попросил не прыгать.

В ноябре американский лидер заявил, что однажды разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, о которых он мог говорить, умерли еще до его рождения.

Данные поступки политика неоднократно вызывали споры специалистов и общественности по поводу состояния 80-летнего президента США.

При этом 14 июня администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

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