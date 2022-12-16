В России начались продажи новых Ford Focus китайского производства

Российские автодилеры начали поставлять в РФ новые хетчбэки Ford Focus 2022 года, которые выпускает китайское предприятие Changan Ford. Машины предлагаются от 2,4 млн рублей, рассказало 16 декабря издание «Газета.Ru».

Переднеприводные машины оснащаются полуторалитровым турбомотором мощностью 177 л.с., крутящий момент 270 Нм. Двигатель сочетается с автоматической коробкой передач. Автомобили представлены в богатых комплектациях, в которые входят цифровая приборная панель, широкоформатный дисплей мультимедиасистемы, климат-контроль, селектор выбора режимов движения, а также панорамная крыша и другие опции.

Объявление о продаже новых авто встречаются в Москве, Владивостоке, Сургуте и других крупных городах России.

В Китае Ford Focus выпускается на совместном предприятии Changan Ford — там же, где и Ford Mondeo.

24 ноября стало известно, что российские дилеры начали предлагать в РФ новые Ford Mondeo, предназначенные для китайского рынка. Цена на авто с бензиновым мотором начинается от 2,7 млн рублей. Модель, оснащенная гибридной силовой установкой, сделанная на базе двухлитрового мотора, обойдется в 3,1 млн рублей.

Ford прекратил выпуск седана Mondeo в США и Европе в начале 2022 года. Последний экземпляр был сделан на испанском заводе компании, но это не коснулось китайского рынка, где модель по-прежнему производится на совместном предприятии Changan Ford. Специалисты напомнили, что в Китае в начале 2022 года дебютировал седан пятого поколения модели, который и начали ввозить в Россию.