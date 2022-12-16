В МИДе предупредили о подрыве интересов ЕС новыми санкциями против России

Ввести новые санкции против России — выбор Брюсселя, но эти меры подрывают собственные интересы стран Евросоюза. Об этом 16 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Они отказываются от рыночных принципов — в энергетике, финансовой сфере, да и во многих других областях. Это их выбор. Но этот выбор, когда реализуется в конкретных действиях, он подрывает международные экономические отношения в том виде, как они формировались последние годы, и подрывает экономические интересы этих стран», — сказал Грушко «РИА Новости».

Кроме того, по словам замглавы МИДа, сегодня Европа жертвует своими интересами и идет по саморазрушительному пути.

«Мы сожалеем по этому поводу, в том числе в связи с учетом того, что в течение многих лет в целом ряде областей мы пытались выстроить с европейцами и с Евросоюзом равноправные экономические отношения, которые обеспечивали бы надежную основу для нашего взаимодействия в экономической, политической и других сферах», — отметил замминистра.

Глушко добавил, что Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений

«Мы оцениваем негативно [действия Брюсселя]. Будем разрабатывать меры, которые обеспечивали бы наши экономические интересы», — отметил он.

15 декабря страны — члены Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры будут формализованы посредством «письменной процедуры», как это называет европейское объединение, к пятнице.

При этом ранее в этот же день источник «РИА Новости» в Брюсселе рассказал, что ЕС может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за разногласий с Польшей и странами Балтии. По словам информатора, перечисленные страны выступают против предлагаемых исключений для экспорта российского зерна и удобрений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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