Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин встретится с Лукашенко 19 декабря в Минске
Армия
Некоторые части ВСУ оказались укомплектованы всего на 30%
Армия
Командующий РВСН сообщил о начале дежурства полка с «Ярсами» в Тверской области
Общество
Число погибших в результате ДТП в Хабаровском крае возросло до восьми человек
Мир
Сообщается о воздушной тревоге по всей территории Украины
Мир
Американский истребитель-невидимка F-35B разбился во время испытаний
Общество
В ЛНР ребенок подорвался на растяжке украинских националистов
Мир
Теракт произошел в турецком Диярбакыре
Мир
Дипломаты назвали новые санкции США свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона
Общество
Поезда Кольцевой линии метро в Москве в праздники будут ездить только в одну сторону
Интернет
Хакеры Killnet объявили о доступе к аккаунтам сотрудников ФБР
Мир
В Сети посоветовали Шольцу выбросить деньги в окно вместо санкций

В МИДе предупредили о подрыве интересов ЕС новыми санкциями против России

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ввести новые санкции против России — выбор Брюсселя, но эти меры подрывают собственные интересы стран Евросоюза. Об этом 16 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Попасть в девятку: почему ЕС не утвердил новый пакет санкций против РФ
Пока главы МИДов объединения договорились увеличить военную помощь Киеву на €2 млрд

«Они отказываются от рыночных принципов — в энергетике, финансовой сфере, да и во многих других областях. Это их выбор. Но этот выбор, когда реализуется в конкретных действиях, он подрывает международные экономические отношения в том виде, как они формировались последние годы, и подрывает экономические интересы этих стран», — сказал Грушко «РИА Новости».

Кроме того, по словам замглавы МИДа, сегодня Европа жертвует своими интересами и идет по саморазрушительному пути.

«Мы сожалеем по этому поводу, в том числе в связи с учетом того, что в течение многих лет в целом ряде областей мы пытались выстроить с европейцами и с Евросоюзом равноправные экономические отношения, которые обеспечивали бы надежную основу для нашего взаимодействия в экономической, политической и других сферах», — отметил замминистра.

Глушко добавил, что Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений

«Мы оцениваем негативно [действия Брюсселя]. Будем разрабатывать меры, которые обеспечивали бы наши экономические интересы», — отметил он.

15 декабря страны — члены Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры будут формализованы посредством «письменной процедуры», как это называет европейское объединение, к пятнице.

При этом ранее в этот же день источник «РИА Новости» в Брюсселе рассказал, что ЕС может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за разногласий с Польшей и странами Балтии. По словам информатора, перечисленные страны выступают против предлагаемых исключений для экспорта российского зерна и удобрений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022