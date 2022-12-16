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Власти нескольких регионов Украины сообщили о взрывах

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Фото: РИА Новости/Олеся Потапова
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Взрывы прогремели в ряде украинских регионов утром в пятницу, 16 декабря. Об этом сообщили местные власти.

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Сообщается о взрывах в Харьковской области, мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города оставаться в укрытиях.

«Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», — написал он в Telegram-канале.

По словам Терехова, зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта.

В Киеве также сообщили о звуках взрывов. По предварительной информации, работает ПВО.

Власти Черкасской области заявили об опасности ударов по региону, в Сумской области объявили о превентивном отключении электричества.

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Первые сирены прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности, на атаку Крымского моста.

При этом каких-либо комментариев от российского оборонного ведомства относительно инцидентов на Украине 16 декабря не поступало.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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