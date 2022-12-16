Жена Дацика рассказала о способе вдохновить мужа на победы

Супруга российского бойца MMA Вячеслава Дацика рассказала журналистам, какие слова и когда нужно сказать, чтобы вдохновить спортсмена на спортивные подвиги. Об этом она поделилась 16 декабря с «Известиями».

По ее словам, вдохновить мужа на победы может счастливая семейная жизнь.

«Показала, как можно жить в семье, да и что такое, когда есть любимый человек, когда есть цель стремления к чему-то, то есть он сам поменялся», — сказала Виктория.

По ее мнению, спортсмен всегда и был таким, просто сейчас «показал действительно, какой он есть внутри».

Также супруги продемонстрировали, как тренируются вместе. Виктория помогла супругу сделать несколько видов упражнений.

Рассказала о бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко и его супруга Полина.

«Сплошной положительный у нас плюс. За всё люблю, за то, какой он есть, какой он мне хороший достался. Он добрый, ответственный, порядочный, заботливый», — призналась супруга Александра Емельяненко.

Накануне Емельяненко напрыгнул на Дацика и повалил его во время открытой тренировки перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В комментарии к видео Вячеслав назвал соперника «забавным типом» и сказал, что они могли бы подружиться.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в прямом эфире телеканала. Главным событием станет поединок российского бойца ММА Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Состязания пройдут в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.