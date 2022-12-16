В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 60 рейсов

Утром 16 декабря в трех московских аэропортах задержано или отменено 58 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

Больше всего рейсов отменено или задержано Домодедово. По состоянию на 9:45 мск в аэропорте 15 рейсов задержано и четыре отменено. В Шереметьево 11 рейсов задержано и столько же отменено.

Аналогичная ситуация складывается во Внуково. Здесь отменено 12 рейсов, еще пять задержано.

Причины задержек и отмены не указываются, однако с утра в столице наблюдается снежная погода.

До этого более 50 рейсов в трех аэропортах были отменены 14 декабря. Тогда в пресс-службе Росавиации сообщили, что, несмотря на непогоду, аэропорты Москвы работают штатно. Там же добавили, что для уменьшения времени задержек в аэропортах приняты дополнительные меры по оперативному обслуживанию самолетов. В частности, проводятся антиобледенительная обработка воздушных судов и очистка объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

Как сообщали ранее синоптики, декабрь в Москве уже перевыполнил норму осадков. В столице за это время выпало 100% от положенного по климатической норме.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вечером 15 декабря столицу вновь накрыл снегопад под влиянием атмосферного фронта, находящегося в 150 км от Москвы. По его прогнозам, утром в пятницу снегопады продолжатся, затем погода возьмет курс на улучшение.