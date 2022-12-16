Появилось видео крушения новейшего американского истребителя F-35B
В интернете опубликовано видео крушения новейшего американского истребителя-невидимки пятого поколения F-35B. На кадрах видно, как самолет разбился во время завершения испытаний.
Как следует из ролика, истребитель совершал вертикальную посадку и уже коснулся шасси взлетной полосы, когда «подпрыгнул» и врезался носом в землю.
После этого самолет завалился на бок.
Пилот катапультировался. Как сообщила компания-производитель Lockheed Martin, он не пострадал.
Инцидент произошел на авиабазе военно-морских сил США в Форт-Уэрте (Техас).
В октябре F-35 разбился в штате Юта на военной базе Хилл. Крушение произошло в северном конце взлетно-посадочной полосы.
Истребители-невидимки серии F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Вариант F-35B — истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой, предназначен для базирования на авианосцах.