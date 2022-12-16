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Автобус с вахтовиками врезался в лесовоз в Томской области

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Фото: vk.com/public_tomsk_police
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В Томской области автобус ПАЗ, перевозивший вахтовиков, въехал в стоящий на обочине лесовоз, пострадали пять человек. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает УМВД по региону.

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«На 113-м километре автодороги Медведево-Оленье, по предварительным данным, пассажирским автобусом марки «ПАЗ» перевозящим 19 вахтовых работников, произошел наезд на припаркованный грузовой автомобиль. Погибших нет. С места ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены пять человек», — говорится в в Telegram-канале УМВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с автобусом в Хабаровской области, при которой по последним данным погибло восемь человек. Происшествие произошло на 178-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Служебный автобус съехал в кювет и перевернулся.

В СУ СК России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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