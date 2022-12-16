Суд арестовал водителя грузовика после гибели медиков в ДТП под Томском

Томский районный суд арестовал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с машиной скорой помощи в Томской области, в результате которого погибли четыре медика. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«С учетом позиции прокуратуры Томского района Томский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 15 февраля 2023 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон автомобиля») и ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами»).

Смертельная авария произошла в среду на 46-м км автодороги Томск – Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, в это время карета скорой помощи ехала из Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание.

По данным «Известий», «скорая» направлялась на помощь роженице, которой стало плохо.

В результате ДТП погибли четыре медика — заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Юрий Бочков, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.

Водителя грузовика доставили в больницу с ссадинами, после чего отпустили. Сейчас он задержан, ему грозит до 15 лет заключения.

В Томской области 16 декабря объявлено днем траура по погибшим в ДТП сотрудникам регионального перинатального центра. В эту пятницу будут приспущены флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные программы.