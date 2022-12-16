Поезда Кольцевой линии метро в Москве в праздники будут ездить только в одну сторону

Во время новогодних праздников движение по Кольцевой линии московского метро будет осуществляться только в одну сторону. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Со 2 по 7 января поезда на Кольце будут поочередно ходить только в одну сторону - так мы сможем обновить инфраструктуру на каждом из путей. При этом все станции Кольцевой линии будут открыты: 2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки. 5-7 января поезда будут ходить по часовой стрелке», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что благодаря внедрению новой системы удасться увеличить число поездов на кольцевой линии в час пик с 34 до 36, а также сделать график приезда поездов стабильнее и надежнее.

Ранее, 14 декабря, состоялся технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена от станции «Каховская» до станции «Каширская». Его провел мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что теперь усилия будут сосредоточены на запуске юго-восточной части БКЛ. При этом он выразил уверенность, что «замкнуть кольцевую» удастся до конца 2022 года.