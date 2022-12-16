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В МИД России прокомментировали переговоры по газовому союзу

Дипломат Сентюрин: переговоры по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Переговоры сторон по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, интерпретациям СМИ об их ходе доверять не стоит. Об этом 16 декабря заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

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В беседе с «РИА Новости» он отметил, что в Москве обратили внимание на появление в СМИ цитат партнеров России по переговорам, вырванных из контекста.

«…Узбекистана особенно, на этом акцент делается. И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело», — пояснил дипломат.

Сентюрин добавил, что переговоры продолжаются, могут быть высказаны мнения и суждения.

«На этом основании (СМИ — ред.) такого рода выводы делают, что страны не принимают (проект — ред.)», — заключил он.

Ранее, 10 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в создании тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном нет политической игры, страны заинтересованы в стабильном газоснабжении. По его словам, страны будущего газового союза имеют множество преимуществ, которыми необходимо пользоваться.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что тройственный союз по газу — это большой проект с хорошей перспективой, который может привести к созданию энергетического альянса.

При этом 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова сообщило, что Ташкент отказался от идеи по созданию тройственного газового союза.

Мирзамахмудов отметил, что его страна будет закупать энергоресурсы, исходя прежде всего из национальных интересов. При этом он не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры на эту тему.

Ранее, в конце ноября, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсуждал с президентом России Владимиром Путиным создание «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа.

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