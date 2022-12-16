В Германии потребовали защиты русскоговорящих от проукраинских активистов

Проукраинские активисты пытаются запугивать русскоговорящих немцев и намерены сорвать новогодний праздник у Русского дома в Берлине. Об этом 16 декабря заявил председатель правления некоммерческой ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме в своем открытом письме к властям ФРГ.

По его словам, в ходе одного из предновогодних праздников на улицы города вышли проукраински настроенные активисты и попытались сорвать мероприятие. Они на протяжении всего праздника выкрикивали бранные и непристойные выражения на русском языке в присутствии детей, размахивали флагами и транспарантами, а также скандировали «Дед Мороз – спонсор терроризма».

«Мы считаем, что разрешение контрдемонстраций во время детского праздника является злоупотреблением высоким правом на свободу собраний и демонстраций, и что богохульство в присутствии детей не имеет ничего общего с демократией и свободой слова», — отметил Ойме.

Глава VADAR направил письмо к властям Германии с требованием запретить протесты, которые проходят во время детских мероприятий.

«Полиция обязана контролировать действия и тезисы протестующих. В данном случае полиция проявила преступную халатность, допустив причинение психического вреда детям во время предрождественского и предновогоднего детского празднества», — резюмировал он.

Ранее, 15 декабря, в Фонде молодежных и студенческих инициатив («Студмолодежь») рассказали о том, что россияне чаще всего сталкивались с дискриминацией в 2022 году в Великобритании, Польше и Германии. Отмечается, что чаще всего это проявлялось в виде необоснованных отчислений из вузов (36%), нарушении прав туристов (25%), травли детей в школах и детсадах (18%), отказе в медпомощи (12%) и увольнений (9%).