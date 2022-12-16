Источник сообщил о гибели восьми человек при обстреле ВСУ села в ЛНР

В результате обстрела населенного пункта Лантратовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских войск погибли восемь человек, еще 23 пострадали. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в экстренных службах.

«Из-за обстрела разрушения получило одно из зданий. В результате погибли восемь человек и 23 пострадали», — сказал источник ТАСС.

Отмечается, что под завалами всё еще могут оставаться люди.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, ведется разбор завалов.

В этот же день сообщалось, что ребенок подорвался на растяжке зернохранилища в Новоайдарском районе ЛНР. Он умер в больнице. Российские саперы занимаются разминированием зернохранилища.

Ранее, 13 декабря, руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока рассказала, что в поселке Горское в ЛНР извлекли останки матери и ребенка, погибших от фосфорного снаряда украинских боевиков.

12 декабря Сорока заявила, что примерно 2 тыс. мирных граждан погибли с февраля в результате регулярных обстрелов, наносимых украинскими боевиками по Северодонецкой агломерации в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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